Fiscalía investiga caso de adolescente que dio a luz y presuntamente abandonó a su bebé en un potrero de Veraguas

El Ministerio Público indicó que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del caso, debido a que se trata de una madre menor de edad y, presuntamente, el bebé había sido dejado en medio de la vegetación tras el parto.

Veraguas/El Ministerio Público en la provincia de Veraguas inició una investigación de oficio tras recibir información del Servicio de Emergencias Médicas, la Policía Nacional y el Hospital Luis “Chicho” Fábrega sobre el ingreso de una adolescente de 16 años y una recién nacida.

De acuerdo con los primeros informes, la adolescente habría dado a luz en un pajonal de un potrero en la comunidad de Piedra Amarilla, distrito de Las Palmas. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, estabilizaron a la joven y al bebé, y las trasladaron al Hospital Luis “Chicho” Fábrega.

Te podría interesar: Sinaproc reduce niveles de alerta en varias provincias ante mejora de condiciones climáticas

La recién nacida permanece en el área de neonatología, mientras que la madre se encuentra bajo observación médica y custodia de las autoridades. Ambas se reportan en buen estado de salud.

El Ministerio Público indicó que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del caso, debido a que se trata de una madre menor de edad y, presuntamente, el bebé había sido dejado en medio de la vegetación tras el parto.

Con información de Ney Castillo