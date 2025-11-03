Sinaproc reduce niveles de alerta en varias provincias ante mejora de condiciones climáticas

En las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas, la alerta amarilla se rebaja a verde, mientras que en otros sectores se levantan las restricciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció la disminución de los niveles de alerta en varios distritos del país, luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) confirmara una reducción en los caudales de los ríos y una menor saturación de los suelos.

En las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas, la alerta amarilla se rebaja a verde, mientras que en otros sectores se levantan las restricciones.

Distritos bajo alerta verde

Chiriquí: Renacimiento, Tierras Altas, Boquete y Gualaca.

Renacimiento, Tierras Altas, Boquete y Gualaca. Bocas del Toro: Changuinola, Almirante, Bocas del Toro y Chiriquí Grande.

Changuinola, Almirante, Bocas del Toro y Chiriquí Grande. Veraguas: Cañazas y Santa Fe.

Cañazas y Santa Fe. Comarca Ngäbe Buglé: Besiko, Mironó, Münä, Nole-Duima, Ñürüm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín.

Besiko, Mironó, Münä, Nole-Duima, Ñürüm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín. Coclé: La Pintada, Olá y Penonomé.

La Pintada, Olá y Penonomé. Colón: Donoso, Omar Torrijos, Chagres, Colón, Portobelo y Santa Isabel.

Donoso, Omar Torrijos, Chagres, Colón, Portobelo y Santa Isabel. Panamá: Chimán

Chimán Darién: Santa Fe, Chepigana y Comarca Emberá Wounaan-Sambú (Área 2)

A pesar de esta mejora, las autoridades mantienen un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el próximo 5 de noviembre, debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos sobre el territorio nacional.

El Imhpa también informó que un frente frío proveniente del Golfo de México podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, especialmente en zonas montañosas y del litoral Caribe.

Recomendaciones y seguimiento

Sinaproc instó a la población, especialmente a quienes habitan en áreas vulnerables, a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades.

Asimismo, solicitó a las instituciones estatales y gobiernos locales mantener activos los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) en los distritos donde persiste alerta amarilla, garantizar recursos disponibles y continuar con el monitoreo constante de las condiciones climáticas.

La declaratoria de alerta rige desde las 2:00 p.m. del 2 de noviembre y seguirá vigente hasta que el Imhpa considere estables las condiciones del tiempo.

En caso de presentar una emergencia, la entidad mantiene habilitadas las siguientes líneas: 911 / 520-4426.