Ministra Molinar sobre caso de docente en el Instituto Nacional: 'Conductas sexuales contra estudiantes son intolerables'

Ciudad de Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió este martes al caso de un docente del Instituto Nacional acusado de delitos sexuales contra una estudiante del plantel, reiterando la postura firme del Ministerio de Educación (Meduca) frente a cualquier forma de abuso contra menores.

Durante su intervención, la ministra Molinar evitó entrar en detalles específicos del caso por posibles restricciones legales, pero dejó en claro que las conductas denunciadas son “intolerables”.

“Cuando se presentó la denuncia ante la institución, actuamos conforme a lo establecido. Un juez de garantías dictó recientemente la detención del docente involucrado”, señaló Molinar.

La ministra también reveló que el proceso ha sido “muy largo” y estuvo marcado por intentos de obstaculizar las sanciones internas impuestas al docente. Según explicó, una autoridad administrativa del sistema educativo trató de anular la separación del cargo del docente sancionado, lo que motivó la apertura de un expediente disciplinario en su contra.

“Alguien intentó invalidar la sanción a lo interno del colegio. Tuvimos que intervenir, y a esa persona se le abrió un expediente también, porque nadie puede convivir ni permitir ese tipo de conductas”, afirmó.

Molinar envió un mensaje contundente a toda la comunidad educativa: “Nuestros niños se respetan y no hay gremio, fuero ni condición que defienda o justifique la convivencia con conductas de ese tipo. No lo vamos a tolerar, y esperamos que nadie vuelva a atentar contra la integridad de un estudiante”.

Con información de Yenny Caballero.