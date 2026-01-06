Hombre muere ahogado en el río Corita de Cañazas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó el primer caso de persona ahogada en la provincia de Veraguas en lo que va del año 2026. El hecho se registró en el río Corita, ubicado en el distrito de Cañazas, en medio de un periodo de inestabilidad climática que mantiene en alerta a las autoridades.