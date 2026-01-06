Trump dice que Venezuela 'entregará' hasta 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán "controlados" por él.

"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos", indicó Trump.

Delcy Rodríguez niega influencia externa

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el martes que gobierna sin influencia externa, pero poco después el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que venderá su petróleo y manejará las ganancias.

Rodríguez fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta su captura en una sorpresiva incursión militar estadounidense el 3 de enero, que dejó decenas de muertos, incluidos 55 militares cubanos y venezolanos pertenecientes a la seguridad del gobernante depuesto.

Rodríguez fue investida el lunes, con el crucial reconocimiento de los militares y el apoyo del resto de los poderes públicos.

"Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela", enfatizó este martes la sucesora de Maduro durante una reunión con el equipo económico transmitida por la TV estatal.