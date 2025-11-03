ATTT suspendió desfile en Buenavista, Colon y generó indignación entre vendedores

TVN Noticias intentó obtener respuestas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

La suspensión inesperada de los desfiles patrios en el corregimiento de Buenavista, provincia de Colón, generó este lunes 3 de noviembre el descontento entre microempresarios y vendedores que habían invertido en sus puestos para aprovechar la jornada de celebración.

Según denunciaron los afectados, personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ordenó el cierre de la ruta y el desvío del desfile, a pesar de que aseguran contaban con los permisos requeridos del Ministerio de Educación y la alcaldía del distrito de Colón. “Aquí vinieron diciendo que no había permiso del corregimiento, cuando yo como vendedora tengo mi permiso. ¿Cómo queda uno ahora con su inversión?, expresó una emprendedora.

Otra vendedora mosrtró su indignación por las pérdidas económicas. "Siento molestia porque desviaron el desfile. Esto es un desfile patrio que se hace todos los años. Nosotros invertimos en agua, soda, chicha… y ahora la ATTT dice que no había permiso.”

El representante de la Junta Comunal de Buenavista manifestó que la decisión de suspender la actividad no solo perjudicó a los comerciantes, sino que también generó retrasos y desorganización entre las bandas y delegaciones escolares.

“Ciertamente unas personas se han ido porque tenían carpas, tenían bastante comida y eso les generó pérdidas. Esto causa molestia y retraso, porque ahora debemos reorganizar las bandas que estaban listas para participar. Son situaciones que no deberían darse en Colón, sobre todo cuando este es el único día que celebramos nuestro desfile patrio”, señaló la autoridad local.

El equipo de prensa intentó obtener una versión oficial por parte de la Dirección Regional de la ATTT en Colón, pero al momento de la llamada el teléfono del director regional permanecía apagado.

Los microempresarios y residentes de Buenavista exigen una respuesta inmediata, alegando que la suspensión del desfile afectó una tradición que cada año dinamiza la economía local y reúne a la comunidad colonense en torno a las fiestas patrias.