¡Choque de criterios! Diputados se enfrentan en tercer debate por creación del Patronato de Arte y Cultura de Colón

Tras el intercambio de argumentos, el proyecto de ley fue sometido a votación en tercer debate, obteniendo 51 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, correspondiente al diputado Cedeño.

Ciudad de Panamá/Durante el tercer debate del proyecto de ley 268, que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón, el diputado Ernesto Cedeño reiteró su rechazo a uno de los artículos de la iniciativa, al considerar que es inconveniente, inconstitucional e incongruente, además de chocar con lo establecido en la Ley General de Cultura.

Cedeño recordó que su posición crítica se mantiene desde el segundo debate, y adelantó que votaría en contra de la propuesta de manera integral, pese a que el proyecto fue presentado por el Ministerio de Cultura, a través de su ministra, Maruja Herrera, con el objetivo de fortalecer el desarrollo cultural en la provincia de Colón.

“Yo creo que es inconveniente y votaré, así como voté en contra del artículo en el segundo debate, tengo que votar en contra por todo esto integralmente”, expresó el diputado. Añadió que, aunque la intención del proyecto sea impulsar a Colón, “no va a avanzar como se quiere, porque tiene la contrapisa de la incongruencia y la violación de la Ley General de Cultura”.

Ante estas declaraciones, la diputada colonense Yamireliz Chong reaccionó en el pleno legislativo, cuestionando lo que calificó como dobles discursos dentro de la Asamblea Nacional.

Chong señaló que en otros proyectos de ley que afectan la autonomía de instituciones del país no se observa la misma oposición. “No podemos tener dobles discursos. O somos rectos en todo o andamos por las ramas y por las oscuridades”, enfatizó la diputada.

Tras el intercambio de argumentos, el proyecto de ley fue sometido a votación en tercer debate, obteniendo 51 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, correspondiente al diputado Cedeño.

Con este resultado, la iniciativa legislativa queda aprobada en tercer debate y pasa ahora a manos del presidente de la República para su eventual sanción.

Esta propuesta está orientada a fortalecer la gestión, promoción y desarrollo de las actividades artísticas y culturales en la provincia de Colón.

Información de Meredith Serracín

Otras notas que le pueden interesar: