¡Atención! MiBus publica nueva enmieda en proceso de precalificación para compra de buses eléctricos

La Enmienda No. 6 ya se encuentra disponible para consulta a través de los canales oficiales correspondientes, tanto en Panamá Compra como en el portal del BID.

Ciudad de Panamá/La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó a los interesados y al público en general sobre la publicación de la Enmienda No. 6 al Documento de Precalificación del Proyecto Integral de Electromovilidad y de Aumento de la Resiliencia de la Infraestructura del Transporte Público de la Ciudad de Panamá (PN-L1185 / PN-G1012), iniciativa que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con la entidad, esta enmienda se emite conforme a lo establecido en la Sección I, Instrucciones a los Solicitantes (IAS), Punto 9, y tiene como objetivo modificar el documento previo al vencimiento del plazo de presentación de solicitudes, con el fin de facilitar una correcta preparación por parte de los potenciales participantes.

MiBus explicó que las modificaciones buscan fortalecer la claridad del proceso, garantizar la igualdad de condiciones entre los solicitantes y reafirmar los principios de transparencia, equidad y acceso oportuno a la información pública que rigen este procedimiento.

La Enmienda No. 6 ya se encuentra disponible para consulta a través de los canales oficiales correspondientes, tanto en Panamá Compra como en el portal del BID.

Otras notas que puede leer: