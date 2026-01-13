Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas: la nueva carrera que ofrece la Universidad de Panamá ¿Qué contempla el plan?

La iniciativa académica de alto nivel está orientada a la formación de líderes del sector aeronáutico, capaces de integrar conocimiento técnico, visión estratégica y competencias de gestión en un entorno globalizado y altamente regulado.

Ciudad de Panamá/La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac), en conjunto con la Universidad de Panamá, a través de su Facultad de Ingeniería, realizó la presentación de una nueva carrera, que busca elevar el nivel académico de la educación superior del país de los profesionales de la aviación.

Se trata de la creación de la licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, la cual responde a la necesidad de ampliar la oferta educativa universitaria para pilotos panameños, promoviendo una formación integral alineada con los más altos estándares internacionales de la industria aeronáutica, y fortaleciendo el desarrollo profesional de los agremiados.

Seguridad y navegación aérea, facilitación de la aviación, medio ambiente y aspectos económicos del sector, son las cinco áreas estratégicas de formación que contempla el plan de estudio, el cual fue diseñado de manera conjunta entre directivos de la Unpac y docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá.

La iniciativa académica de alto nivel está orientada a la formación de líderes del sector aeronáutico, capaces de integrar conocimiento técnico, visión estratégica y competencias de gestión en un entorno globalizado y altamente regulado.

De manera transversal, la carrera integrará competencias técnicas, administrativas, logísticas y operativas, bajo un modelo académico innovador que incorpora actualización tecnológica, uso de inteligencia artificial, ciberseguridad y automatización aplicadas a la aviación.

Durante el periodo de formación, los estudiantes cursarán diez asignaturas fundamentales, siendo algunas de estas: Derecho Aeronáutico Internacional, Psicología Aeronáutica y Bienestar Emocional, Capacidad y Eficiencia de la Navegación Aérea, Medicina Aeronáutica y Fisiología de Vuelo, Seguridad de la Aviación (AVSEC) y Facilitación, Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS), Seguridad Operacional del Estado (SSP), Factores Humanos en la Aviación, Aerodinámica y Metodología.

La Unpac y la Universidad de Panamá esperan que los egresados de esta licenciatura cuenten con una preparación universitaria de alto nivel, que les permita asumir roles estratégicos en áreas como seguridad operacional, gestión de proyectos, consultoría especializada y docencia.

