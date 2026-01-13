Realizan operativo de seguridad y salud para los carnavales de Chepo

Chepo, Panamá Este/La Dirección Regional de Salud de Panamá Este llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante las fiestas.

El encuentro fue realizado por parte del director regional de Salud de Panamá Este, Bernabé González, quien explicó que el Dispositivo de Seguridad y Atención en Salud busca reforzar la prevención de riesgos y asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier emergencia que pudiera surgir durante las celebraciones.

Donde revisaron los planes operativos relacionados con la atención oportuna de emergencias médicas, la vigilancia epidemiológica, el control sanitario y la articulación con los distintos estamentos de seguridad y organismos de respuesta, con el objetivo de proteger tanto a los residentes como a los visitantes que participarán en las actividades del carnaval.

Te puede interesar: Hospital Nicolás A. Solano mantiene operativos sus sistemas de aire acondicionado, aclara el Minsa

Informó el director Bernabé González la importancia del trabajo en equipo y de la planificación anticipada, señalando que la coordinación interinstitucional es clave para lograr un carnaval seguro, ordenado y con capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Por lo tanto, indicó que se mantendrá un monitoreo constante durante los días de celebración para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas y brindar atención inmediata a la ciudadanía.

En este encuentro participaron los representantes de las instituciones de seguridad, emergencias y salud, quienes reafirmaron su compromiso de colaborar de manera conjunta para ofrecer tranquilidad, protección y bienestar a todas las personas que asistan a las fiestas de carnaval que se llevarán a cabo en el distrito de Chepo.

Puedes leer: Desfile de las Mil Polleras: El Minsa activa plan de vigilancia sanitaria, habrá un hospital modular en Las Tablas