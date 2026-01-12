Desfile de las Mil Polleras: El Minsa activa plan de vigilancia sanitaria, habrá un hospital modular en Las Tablas

Las Tablas, Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa), en la provincia de Los Santos, puso en marcha el plan de vigilancia y control sanitario que regulará las actividades relacionadas con el Desfile de las Mil Polleras.

El objetivo de este operativo es garantizar que tanto los residentes de la provincia como los visitantes tengan acceso a alimentos inocuos y en condiciones óptimas durante el desarrollo del evento.

Como parte del plan, el Minsa realiza operativos previos en establecimientos de expendio de alimentos. El personal de la entidad verificará que los manipuladores cuenten con los carnés de salud correspondientes y con los permisos sanitarios vigentes otorgados por la institución.

Para este año, se espera que el Desfile de las Mil Polleras reúna en el distrito de Las Tablas a más de 200 mil personas, por lo que las autoridades refuerzan las medidas de prevención para salvaguardar la salud pública.

Juan Carlos Andrade, jefe de Salud Pública de la regional del Minsa en Los Santos, dijo que la entidad garantizará la salud de la población en esta fiesta multitudinaria, por lo que se ha dispuesto el preoperativo desde este lunes al viernes y posteriormente durante el evento el sábado 17 de enero, verificando los puestos móviles de alimentos.

Puedes leer: Mil Polleras fortalece la marca Panamá como destino de experiencias culturales

Hospital modular

El funcionario dijo que durante esta actividad contarán con un hospital modular con capacidad para 12 pacientes.

El mismo tendrá a disposición dos médicos, dos enfermeras, dos técnicos de enfermería, paramédicos y dos ambulancias.

Andrade instó al público a que mantenga las medidas de higiene pertinentes y, en caso de contratiempos, acudan ante el personal de salud.

El Desfile de las Mil Polleras 2026, que se celebrará este sábado 17 de enero en Las Tablas, no solo rendirá homenaje al traje típico nacional, sino que también se consolida como uno de los eventos culturales con mayor impacto económico del país, con una proyección de 43 millones de dólares, según informó la ministra de Turismo, Gloria de León.

La Autoridad de Turismo destacó que el evento contará con la participación de 110 delegaciones inscritas y que las actividades iniciarán desde el miércoles, con la apertura de la vereda de emprendedores y artesanos, además de una vereda gastronómica, como parte de la agenda cultural y turística.

Con información de Eduardo Javier Vega