Mil Polleras fortalece la marca Panamá como destino de experiencias culturales

El desfile principal arrancará puntualmente a la 1:00 p.m. del sábado, marcando el punto culminante de una semana de celebraciones.

El Desfile de las Mil Polleras 2026, que se celebrará este sábado 17 de enero en Las Tablas, no solo rendirá homenaje al traje típico nacional, sino que también se consolida como uno de los eventos culturales con mayor impacto económico del país, con una proyección de 43 millones de dólares, según informó la ministra de Turismo, Gloria de León.

La Autoridad de Turismo destacó que el evento contará con la participación de 110 delegaciones inscritas y que las actividades iniciarán desde el miércoles, con la apertura de la vereda de emprendedores y artesanos, además de una vereda gastronómica, como parte de la agenda cultural y turística.

El jueves continuarán las actividades desde horas de la mañana, mientras que el viernes, a la 1:00 p.m., se realizará en Pedasí la tradicional Junta de Embarra. Ese mismo día, a las 6:00 p.m., en Las Tablas, se desarrollará un homenaje a artesanos y músicos que preservan el folclor panameño.

Motor económico regional

De León resaltó que el evento genera un impacto económico que se extiende más allá de Las Tablas, con ocupación hotelera del 100 % tanto en la ciudad como en áreas cercanas, donde visitantes optan por hospedarse en hoteles, casas alquiladas y comunidades aledañas.

“El turismo permea en todas las direcciones: transporte, guías turísticos, restaurantes, hoteles y comercio en general”, afirmó la ministra, al subrayar que el desfile beneficia a toda la región de Azuero y otras provincias del país.

Proyección internacional y crecimiento del turismo

La ministra aseguró que el Desfile de las Mil Polleras forma parte de la estrategia para posicionar a Panamá como un destino de experiencias auténticas, una tendencia cada vez más buscada por turistas internacionales.

Reconoció que el principal reto es la capacidad hotelera, aunque destacó que en ediciones anteriores visitantes se han hospedado incluso en zonas como Playa Venao, desplazándose hasta Las Tablas para disfrutar del evento.

En cuanto al comportamiento del turismo, De León indicó que Panamá mantiene un crecimiento sostenido de entre 8 % y 10 %, y que hasta octubre se registraron 2.4 millones de visitantes, un 7 % más que el año anterior. Las proyecciones apuntan a que 2025 cerrará con cerca de 3 millones de visitantes.

Finalmente, reiteró la invitación a nacionales y extranjeros a asistir al desfile y destacó que el Fondo de Promoción Turística, que recibe 20 millones de dólares anuales, continúa impulsando alianzas internacionales, estrategias digitales y la promoción de Panamá como hub de congresos, convenciones y eventos culturales.