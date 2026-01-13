Canciller panameño se reúne con el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo la mañana de este martes una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de su agenda oficial en Washington.

De acuerdo con lo publicado por el Departamento de Estado, Rubio expresó su profundo agradecimiento por la firme asociación de Panamá durante el último año, destacando la estrecha cooperación que ha impulsado las prioridades compartidas en nuestra región.

Ambos discutieron oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, incluyendo nuestra cooperación de seguridad ampliada para combatir amenazas comunes, tales como el narcotráfico y el crimen transnacional.

Además, Rubio acogió con satisfacción las medidas de Panamá para garantizar que la infraestructura crítica permanezca protegida y expresó interés en una mayor cooperación dentro de los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, el encuentro tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

Posteriormente, el canciller panameño se reunió con el secretario adjunto de Asuntos Económicos y Energéticos del Departamento de Estado, Caleb Orr, en un segundo encuentro enfocado en asuntos bilaterales, según se informó de manera preliminar.

La agenda de Martínez-Acha continuará esta noche con una nueva reunión en la Embajada de Panamá en Estados Unidos, aunque no se han detallado los participantes ni los puntos a tratar.

Las autoridades panameñas no han ofrecido declaraciones oficiales tras los encuentros. Esta información se mantiene en desarrollo.