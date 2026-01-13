Juicio Odebrecht: auto detalla ruta del dinero entre Panamá - Andorra y uso de sociedades offshore

El auto también detalla transferencias realizadas desde cuentas de Constructora Internacional del Sur S.A. en Panamá hacia Klienfeld Services LTD en Andorra.

Durante la lectura del auto de llamamiento a juicio en el proceso por blanqueo de capitales del caso Odebrecht, que desarrolla el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales se revela información sobre la ruta del dinero, basada en transferencias bancarias internacionales y en datos aportados por la asistencia judicial del Principado de Andorra.

De acuerdo con el documento, que reúne las asistencias judiciales tramitadas por la Fiscalía Anticorrupción, se identificó un esquema de movimientos financieros entre Panamá y la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de sociedades offshore que habrían sido utilizadas para canalizar pagos vinculados a "coimas y sobornos" para los proyectos de infraestructura ejecutados por el Grupo Odebrecht.

Sociedades y transferencias señaladas

Entre los elementos destacados en el documento figuran varias sociedades utilizadas para movilizar fondos:

Kingstall Financial Inc. , sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas a través de BPA Serveis. El documento indica que sus movimientos bancarios refuerzan la tesis de que la cuenta era controlada por la Constructora Norberto Odebrecht para transferir fondos y ocultar al beneficiario final. A través de esta sociedad se movilizaron 4.9 millones de dólares .

, sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas a través de BPA Serveis. El documento indica que sus movimientos bancarios refuerzan la tesis de que la cuenta era para transferir fondos y ocultar al beneficiario final. A través de esta sociedad se movilizaron . Neecel Corp S.A. , representada por Mauricio Cort y García , recibió cuatro transferencias internacionales por un total de 2 millones 999 mil 900 dólares . Parte de estos fondos fueron enviados a Panamá como supuesto pago por la compraventa de tres islas frente a Ocean Reef , operación que el auto vincula con un posible pago de comisión.

, representada por , recibió cuatro transferencias internacionales por un total de . Parte de estos fondos fueron enviados a Panamá como supuesto pago por la compraventa de , operación que el auto vincula con un posible pago de comisión. Cort Business Brokers & Consultors Inc. , también representada por Mauricio Cort y García , se alimentó de fondos provenientes de Klienfeld Services LTD por 1 millón de dólares y de Aeon Group por 6 millones 450 mil dólares .

, también representada por , se alimentó de fondos provenientes de por y de por . Mengil International Limited , representada por Gabriel Alvarado Far , recibió depósitos de Aeon Group por 12 millones 860 mil dólares .

, representada por , recibió depósitos de por . Ralford Limited , representada por Andrés Mozes , recibió fondos de Aeon Group por un monto de 3 millones 50 mil dólares .

, representada por , recibió fondos de por un monto de . Hobert International Limited, presentada por Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas de Papadimitriu, ingresó 2 millones 150 mil dólares mediante órdenes de traspaso provenientes de Aeon Group.

También te puede interesar: Caja de Seguro Social abre nueva convocatoria para especialistas y no descarta contratar médicos extranjeros

El auto también detalla transferencias realizadas desde cuentas de Constructora Internacional del Sur S.A. en Panamá hacia Klienfeld Services LTD en Andorra. Según el auto, esta última era considerada una sociedad utilizada por Odebrecht como su “caja negra” para mover fondos destinados a pagos ilícitos.

Estos movimientos permitieron a la Fiscalía trazar la conexión entre cuentas en Panamá y Andorra, uno de los puntos centrales expuestos en la investigación que reflejan el esquema seguido para que se configure la comisión del delito de blanqueo de capitales, el cual tiene como fin ocultar el origen ilícito de los dineros y la utilización de testaferros o interpuestas personas para ocultar al beneficiario final.