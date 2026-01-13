Caja de Seguro Social abre nueva convocatoria para especialistas y no descarta contratar médicos extranjeros

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la apertura de una convocatoria nacional para la contratación de 77 médicos especialistas, en un intento por hacer frente a la grave escasez de personal especializado que afecta a varias provincias del país, principalmente Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Coclé y Panamá Este.

El anuncio fue realizado por el director de Prestaciones Médicas de la CSS, Marcos Young, quien confirmó que la convocatoria será publicada oficialmente en los medios de comunicación conforme a lo que establece la ley, aunque ya está activa desde hoy como parte de una estrategia para atraer especialistas al interior del país.

Según detalló el funcionario, las mayores necesidades se concentran en Bocas del Toro, donde faltan oftalmólogos, cardiólogos, internistas, pediatras y ginecólogos, así como en regiones como Chepo, donde actualmente no hay pediatras ni ginecólogos, situación que calificó como una crisis severa para la atención médica de la población.

Young explicó que, pese a que en Panamá existe disponibilidad de médicos generales, el principal problema es la falta de especialistas dispuestos a trasladarse al interior, aun cuando la institución ofrece incentivos económicos y logísticos. Entre ellos, un sobresueldo del 40 %, vivienda en algunas zonas como Bocas del Toro y salarios que, aseguró, están entre los más competitivos de la región.

Un médico especialista recién contratado puede devengar alrededor de 3,000 dólares mensuales, monto que puede ascender a $4,200 con el sobresueldo, además de ingresos adicionales por turnos, lo que permitiría alcanzar entre $7,000 y $8,000 mensuales en el interior del país. Sin embargo, el director reconoció que estos incentivos no han sido suficientes para cubrir las vacantes.

De acuerdo con la CSS, esta es la quinta convocatoria que se realiza, y pese a haber sido publicada en medios impresos en al menos cuatro ocasiones anteriores, solo se ha logrado contratar a dos médicos panameños, lo que mantiene en riesgo la cobertura de servicios especializados en varias regiones.

El funcionario advirtió que, de no lograrse resultados en esta nueva convocatoria, la institución se verá obligada a contratar especialistas extranjeros, una medida que calificó como el último recurso, ya que podría generar situaciones críticas, como el traslado de mujeres embarazadas desde Bocas del Toro hasta Chiriquí para realizar cesáreas, con los riesgos que esto implica.

Actualmente, las 77 plazas están disponibles y la CSS espera al menos cubrir entre 20 y 25 posiciones, especialmente en las áreas más críticas, como un alivio inmediato para la población que enfrenta limitaciones en el acceso a atención médica especializada.