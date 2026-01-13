Cámaras de videovigilancia detectan a niña de 3 años deambulando sola en vía de Arraiján

Una vez se ubicó la vivienda, la niña fue entregada a su madre, sin que se reportaran afectaciones a su estado de salud.

Arraiján/Una niña de tres años fue ubicada deambulando sola durante la madrugada de este martes 13 de enero en la vía principal Nuevo Emperador–Santa Clara, en el distrito de Arraiján, tras ser detectada por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal.

En las imágenes se observa a la niña vestida de blanco, saliendo de una vivienda y corriendo por el centro de la calle cuando aún el cielo se mantenía oscuro. Ante la situación, se despacharon agentes de la 13.ª Zona Policial de Arraiján, quienes acudieron al lugar para verificar lo ocurrido.

Los agentes, en coordinación con la Policía de Niñez y Adolescencia, brindaron protección a la pequeña, quien se mantenía en condición estable. Al momento de la llegada de los policías, y hasta ubicar a los padres y la vivienda de donde se habría escapado, se apreciaba mayor claridad en el ambiente.

Una vez se ubicó la vivienda, la niña fue entregada a su madre, sin que se reportaran afectaciones a su estado de salud.

Las autoridades no aclararon cuánto tiempo permaneció la niña sola en la calle, tampoco informaron si se iniciará una investigación para determinar las circunstancias en las que la pequeña se habría saltado los mecanismos de seguridad de su vivienda.

