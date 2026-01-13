Comisión de la Mujer inicia consultas al proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer

El periodo de consultas continuará en la comisión, donde cada expositor cuenta con un tiempo aproximado de tres minutos para presentar sus argumentos a favor o en contra de la iniciativa.

La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional inició este martes el primer debate del proyecto de ley 447, una iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo que elimina el Ministerio de la Mujer y crea en su lugar el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), retomando la figura institucional existente antes de 2023.

El proyecto forma parte de la política anunciada por el presidente José Raúl Mulino para reducir el tamaño de la administración pública, una línea de acción que ya se ha aplicado a otras entidades estatales, como el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario Nacional, que fueron integrados a otras instituciones oficiales.

Durante el periodo de consultas, dirigentes comunitarias, representantes de organizaciones feministas, exministros y el defensor del pueblo hicieron uso de la palabra ante los diputados de la comisión. En su mayoría, cuestionaron la propuesta, al considerar que representa un retroceso en los avances institucionales logrados con la creación del ministerio.

Una de las voces en contra de la iniciativa fue la de Juana Herrera, exministra de la Mujer, quien afirmó que su creación no sólo se limitó a una transición administrativa, sino que elevó la voz de las mujeres al más alto nivel de decisión política, que es el Consejo de Gabinet. Además, en el primer año de gestión se priorizó la descentralización de la atención a través de los centros de atención integral, se articuló la acción interinstitucional para el abordaje de los femicidios y se garantizó que la política de género fuera una política de Estado y no un apéndice de asistencia social.

Mientras que el defensor Eduardo Leblanc, señaló que no solo se trata de retroceder de un Ministerio a un Instituto, sino en los derechos conquistados por la mujer.

"Sin lugar a dudas, un ministerio, un instituto no nos revivirá a mujeres maltratadas, golpeadas y difuntas", dijo Leblanc indicando que también hay que apostar por educar a la masculinidad positiva.

Otros participantes subrayaron que, si bien la existencia de un ministerio no garantiza por sí sola la erradicación de la violencia, sí influye en la asignación de recursos, la visibilidad política y la coordinación estatal para enfrentar un problema que sigue cobrando vidas de mujeres en el país.

El periodo de consultas continuará en la comisión, donde cada expositor cuenta con un tiempo aproximado de tres minutos para presentar sus argumentos a favor o en contra de la iniciativa. El debate seguirá en los próximos días, antes de que el proyecto sea sometido a votación en primer debate.

