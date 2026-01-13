Dan el último adiós a Abel Bejerano, comerciante asesinado durante asalto en 24 de Diciembre

Este martes se realizaron las honras fúnebres de Abel Bejerano, un comerciante asesinado durante un asalto el pasado 8 de enero, en un local comercial en el corregimiento 24 de Diciembre. Al acto asistieron familiares, amigos y vecinos para dar el último adiós y exigir justicia.

De acuerdo con la información preliminar, Bejerano fue atacado por delincuentes armados que ingresaron a su fonda con el objetivo de robar el dinero producto de las ventas. Durante el hecho, los asaltantes sometieron a los clientes que se encontraban en el lugar. En circunstancias que aún son investigadas, la víctima intentó defenderse, a sus clientes y su negocio, cuando uno de los agresores (un menor de edad) habría accionado un arma de fuego, causándole la muerte. Según informaron familiares, el monto robado habría sido de aproximadamente 15 dólares.

Desde que se registró el homicidio, los familiares han solicitado públicamente a las autoridades que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten a la justicia. En particular, han manifestado preocupación por la participación de menores de edad en el crimen, una situación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento legal de adolescentes involucrados en delitos graves.

Según las leyes panameñas, los menores de 14 años no pueden ser sancionados con penas de prisión, lo que ha generado inquietud entre los familiares de la víctima y miembros de la comunidad. Consideran necesario revisar las leyes para evitar que personas vinculadas a hechos de violencia letal queden en libertad y puedan reincidir, especialmente en zonas donde pequeños comerciantes son recurrentemente afectados por la inseguridad.