José Domingo Arias asegura que desconocía aportes de Odebrecht a su campaña presidencial

El excandidato presidencial José Domingo Arias, quien enfrenta juicio, acusado de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, afirmó que no tenía conocimiento de supuestos aportes de Odebrecht a su campaña, al explicar que las transacciones mencionadas dentro del proceso judicial habrían ocurrido antes de que él fuera candidato presidencial por el partido Cambio Democrático en el año 2014.

Según Arias, este hecho haría imposible que hubiera tenido participación o conocimiento sobre dichos movimientos. “¿Cómo voy a haber recibido fondos si yo ni siquiera era candidato? Cualquier transacción que se hizo fue antes de que yo fuera candidato”, expresó al referirse a los señalamientos surgidos en el marco del caso Odebrecht.

Las declaraciones de Arias se dieron fuera de la sala de audiencia; al ser consultado directamente sobre si estaba al tanto de aportes de Odebrecht durante su campaña, Arias respondió de manera categórica que no tenía conocimiento de ningún financiamiento proveniente de la constructora brasileña.

Indicó además que se enteró posteriormente de la existencia de contratos relacionados con asesores de campaña, los cuales, según explicó, habrían sido firmados antes de que ganara las primarias presidenciales.

De acuerdo con lo expuesto por el excandidato, dichos contratos habrían sido suscritos por el secretario general del Partido Cambio Democrático, sin que él tuviera conocimiento ni diera autorización para ello.