Monumento a la comunidad china: Inicia diálogo para la reconstrucción en el mirador del puente de las Américas

Se están evaluando distintas alternativas para la reconstrucción del área, proceso que se desarrollará en diálogo con la comunidad china.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, realizaron una visita de inspección al Mirador de las Américas junto a representantes de la Asociación China de Panamá y del Consejo Nacional de la Etnia China, en medio de la polémica generada por la remoción de la estructura que rendía homenaje a esta comunidad la pasada noche del sábado 27 de diciembre.

Durante el recorrido, ambas autoridades manifestaron su compromiso de iniciar un proceso de reconstrucción y revitalización del espacio cultural, con el objetivo de encontrar una solución en conjunto que permita resaltar la trayectoria histórica, el aporte social y el legado cultural de la comunidad china en Panamá.

El gerente general de la Caja de Ahorros explicó que el terreno donde se ubica el mirador pertenece a la institución desde 1993 y aclaró que la entidad no tuvo participación en la remoción de la estructura.

Ambas autoridades coincidieron en que, por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, se están evaluando distintas alternativas para la reconstrucción del área, proceso que se desarrollará en diálogo con la comunidad china y otros actores involucrados.