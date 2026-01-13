Segundo día del juicio Odebrecht en Panamá: jueza Marquínez continúa lectura del auto de llamamiento

En el auto de llamamiento a juicio , la juzgadora sustenta su análisis en las indagatorias rendidas por las personas que formaron parte de la investigación.

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá entró hoy en su segundo día, consolidándose como uno de los procesos penales de mayor impacto y trascendencia en la historia judicial del país. A las 9:00 de la mañana en punto, la jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, dio apertura a la audiencia ordinaria, continuando con la lectura del auto de llamamiento a juicio.

El auto de llamamiento se base en los elementos presentados por la Fiscalía Especial Anticorrupción, los cuales motivaron la apertura de causa criminal por parte de la juzgadora, contra las personas que hoy enfrentan un proceso considerado sin precedentes, tanto por su complejidad como por el número de imputados y el volumen probatorio acumulado a lo largo de los años de investigación.

Audiencia inicia pese a la ausencia de abogados defensores

Aunque gran parte de los abogados de la defensa no se encontraban presentes al momento de iniciar la audiencia, la jueza Marquínez decidió abrir formalmente la sesión, marcando así el inicio del segundo día de un juicio que mantiene la atención del país y de la comunidad internacional. Por su parte, la Fiscalía Especial Anticorrupción se mantiene representada por la fiscal Ruth Morcillo, que acudió junto a su equipo de fiscales y los abogados querellantes.

En el auto de llamamiento a juicio, la juzgadora sustenta su análisis en las indagatorias rendidas por las personas que formaron parte de la investigación, quienes detallaron la forma en que altos funcionarios del gobierno, entre los años 2009 y 2014, habrían operado dentro de un complejo esquema de contrataciones públicas.

Según lo expuesto, este mecanismo incluyó la creación de proyectos ficticios o simulados, utilizados para generar cobros que, posteriormente eran destinados al pago de coimas por parte de la empresa Constructora Odebrecht. Estas prácticas habrían permitido encubrir el flujo de dinero ilícito y sostener una red de pagos que se extendió durante varios años.