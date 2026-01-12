Le arrebataron la vida por 15 dólares, familiares exigen justicia

Familiares y allegados señalaron que el negocio fue levantado con años de sacrificio y esfuerzo, y que tras el crimen el local ha quedado prácticamente desamparado, operando solo con algunos empleados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un violento asalto ocurrido la semana pasada en la fonda Elda, ubicada en el corregimiento de la 24 de Diciembre, dejó como saldo la muerte de su propietario, Abel, quien fue atacado por delincuentes que ingresaron al local para robar a clientes y empleados.

De acuerdo con el reporte, cuatro individuos, entre ellos uno armado, irrumpieron en el establecimiento cuando se encontraba lleno de clientes. Los delincuentes sometieron a las personas que estaban en el lugar, despojándolas de sus pertenencias y amedrentándolas con un arma de fuego.

Durante el hecho, el propietario del negocio se encontraba en el área de la cocina, donde fue atacado por uno de los asaltantes. Según relataron familiares, Abel habría recibido un disparo luego de pedir que se llamara a la Policía, acción que provocó la reacción violenta del delincuente, quien le quitó la vida.

La viuda de la víctima, Elda González, expresó entre lágrimas el dolor que atraviesa su familia y pidió que el caso no quede impune. “La vida de mi esposo me deja desamparada. Él era el pilar de mi casa. Tengo un hijo y dos nietecitos, y todo se sostenía con su trabajo”, manifestó. Según indicó, el monto robado en la fonda habría sido de aproximadamente 15 dólares.

Familiares y allegados señalaron que el negocio fue levantado con años de sacrificio y esfuerzo, y que tras el crimen el local ha quedado prácticamente desamparado, operando solo con algunos empleados.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer este hecho. De manera preliminar, se informó que en el caso podría haber participación de menores de edad, lo que ha generado mayor preocupación entre los familiares de la víctima, quienes reiteran su llamado a las autoridades para que se haga justicia.

Con información de Hellen Concepción