Localizan a 13 personas reportadas como desaparecidas

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas (UEPD) se logró ubicar a 13 personas que habían sido reportadas como desaparecidas a nivel nacional, como resultado de operativos realizados entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero.

De acuerdo con el comunicado oficial, el sábado fueron localizadas seis personas, entre ellas una mujer adulta de 47 años y un hombre de 21 años en la provincia de Panamá, así como varias menores de edad en las provincias de Coclé, Panamá y la comarca Ngäbe Buglé, incluyendo un caso activo bajo alerta Amber.

Mientras tanto, el domingo, se ubicaron siete personas más. Entre los casos resueltos figuran niñas y adolescentes de entre 14 y 16 años, varios de estos casos también reportados a través de Alertas Amber en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, además de un menor masculino de 15 años.