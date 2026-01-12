Bancos de sangre en estado crítico: Minsa hace llamado a la población a donar

El Minsa alertó que la situación podría agravarse durante las fiestas de verano, cuando aumenta la atención de emergencias, y reiteró el llamado solidario a la población a donar sangre de manera voluntaria para salvar vidas.

Una drástica reducción en las reservas de los bancos de sangre encendió las alarmas en el Ministerio de Salud (Minsa), que lanzó un llamado urgente a la población para donar sangre, ante el riesgo de no poder cubrir la demanda en hospitales clave del país.

La doctora Erika Zhong, jefa del Banco de Sangre del Minsa, advirtió que en las últimas semanas se ha registrado un déficit significativo, especialmente para atender a pacientes que ingresan a las salas de urgencias.

“En el Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico Nacional nuestras reservas están en estado crítico. Actualmente no contamos con sangre O negativa, que es el donante universal, ni con O positiva”, explicó Zhong.

Aunque el tipo O positivo corresponde a la mayoría de la población, la especialista señaló que las donaciones voluntarias han disminuido, por lo que el sistema depende en gran medida de donaciones por reposición, realizadas por familiares de pacientes que requieren transfusiones urgentes.

Zhong recordó que durante una campaña de donación realizada en diciembre se recolectaron 200 pintas de sangre, pero estas ya fueron utilizadas para cubrir la demanda hospitalaria.

Requisitos y necesidades

Las autoridades reiteraron que pueden donar sangre las personas con un peso mínimo de 110 libras, quienes deberán someterse a exámenes médicos para determinar su aptitud. En el caso de personas con tatuajes, deben haber transcurrido al menos seis meses desde su realización.

La jefa del Banco de Sangre detalló que los hospitales prioritarios, Santo Tomás, Hospital del Niño, Instituto Oncológico y Ciudad de la Salud, requieren entre 30 y 40 unidades de glóbulos rojos al día. Sin embargo, con un abastecimiento actual del 40 %, solo se dispone de unas 200 unidades, cuando la demanda supera las 350.

Actualmente, el sistema recibe unos 25 donantes diarios por reposición, pero para cubrir la necesidad real se requieren entre 40 y 50 donantes voluntarios cada día.

“El problema no siempre es la cantidad de unidades disponibles, sino la compatibilidad, ya que algunos pacientes tienen condiciones más complejas y requieren tipajes específicos”, explicó Zhong.

El Minsa alertó que la situación podría agravarse durante las fiestas de verano, cuando aumenta la atención de emergencias, y reiteró el llamado solidario a la población a donar sangre de manera voluntaria para salvar vidas.