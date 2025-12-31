Localizan a nueve menores reportados como desaparecidos en distintas regiones del país

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier caso de persona desaparecida y a colaborar con información que pueda contribuir a una pronta localización, especialmente cuando se trata de menores de edad.

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, logró la localización de nueve menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en distintas provincias y comarcas del país, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte oficial, las localizaciones se registraron entre el 30 y 31 de diciembre de 2025, como resultado de acciones coordinadas entre la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las fiscalías regionales, en el marco de los protocolos de búsqueda y las alertas Amber activadas.

El 30 de diciembre fueron ubicados cinco menores:

Una adolescente de 14 años en Bocas del Toro .

en . Un niño de 13 años , un adolescente de 17 años y otro de 16 años , todos en la provincia de Panamá , bajo alerta Amber.

, un adolescente de y otro de , todos en la provincia de , bajo alerta Amber. Una menor de 15 años en la comarca Ngäbe Buglé, también bajo alerta Amber.

Mientras que el 31 de diciembre se logró la localización de otros cuatro menores:

Una adolescente de 14 años en Chiriquí .

en . Un menor de edad en la provincia de Panamá .

. Una adolescente de 15 años en Darién .

en . Una menor de 17 años en Panamá, todos bajo alerta Amber.

El Ministerio Público no detalló las circunstancias de las desapariciones ni las condiciones en las que fueron hallados los menores, pero reiteró que todos fueron ubicados gracias al trabajo conjunto de las autoridades y los mecanismos de búsqueda activados a nivel nacional.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier caso de persona desaparecida y a colaborar con información que pueda contribuir a una pronta localización, especialmente cuando se trata de menores de edad.