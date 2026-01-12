Alcaldía prevé instalar unas 500 cámaras de videovigilancia en la capital durante este 2026

La incorporación de nuevas cámaras permitirá generar más datos, aumentar la operatividad, obtener evidencia de hechos delictivos y facilitar la identificación y captura de los responsables.

Ciudad de Panamá/Alrededor de 500 cámaras de videovigilancia podrían ser instaladas este año en distintos puntos de la ciudad de Panamá, como parte de una iniciativa que busca fortalecer la seguridad ciudadana y la protección de los bienes del Estado.

Las cámaras estarán integradas al Centro Nacional de Operaciones del Ministerio de Seguridad (CON), con el objetivo de reforzar la capacidad de monitoreo y respuesta ante constantes actos delictivos y de vandalismo.

El alcalde Mayer Mizrachi señaló que el proyecto responde a la necesidad de aumentar la vigilancia en espacios públicos, ante el incremento de hechos que van desde vandalismo hasta delitos relacionados con el crimen organizado y el crimen común. Indicó que uno de los principales problemas detectados es la falta de supervisión visual en diversos sectores de la ciudad.

Le puede interesar: Ifarhu destinará $50 millones para Concurso General de Becas 2026

A través de sus redes sociales, el alcalde también informó sobre la vandalización de un basurero inteligente en la Calzada de Amador, ocurrida el pasado 1 de enero, y reiteró que este tipo de incidentes deben ser denunciados ante las autoridades competentes.

“El objetivo es instalar por lo menos 500 cámaras de videovigilancia para potenciar el programa de videovigilancia del Municipio y compartirlo con la Policía Nacional y los estamentos de seguridad”, explicó.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que el Municipio de Panamá se mantiene enlazado al sistema, como usuario del Centro Nacional de Operaciones del Ministerio de Seguridad.

Fernández indicó que el enlace permite contar con personal en el centro de operaciones y acceder a información clave para las labores policiales. Agregó que la incorporación de nuevas cámaras permitirá generar más datos, aumentar la operatividad, obtener evidencia de hechos delictivos y facilitar la identificación y captura de los responsables.

Según estadísticas del Ministerio Público, durante el año 2025 se reportaron 15,799 casos de hurto a nivel nacional, distribuidos en 7,427 hurtos agravados y 6,562 hurtos simples. De estos, 8,316 ocurrieron en la ciudad de Panamá. Además, se registraron 4,899 casos de robo, de los cuales 2,587 correspondieron a la ciudad capital.

La Alcaldía de Panamá hizo un llamado a la población a denunciar los actos delictivos y de vandalismo a través de las plataformas institucionales o ante las autoridades competentes, con el fin de dar con los responsables y proteger los bienes públicos. Asimismo, exhortó a las personas afectadas por robos o hurtos a formalizar las denuncias.

Hasta el momento, no se ha informado en qué puntos ni en qué fechas se realizará la instalación de las cámaras de videovigilancia.

Información de Hellen Concepción.