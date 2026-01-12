Ifarhu: Arranca proceso de inscripción del Concurso General de Becas 2026

Ciudad de Panamá/Un total de $50 millones de dólares serán destinados al concurso general de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en el que podrán participar estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, así como universitarios de licenciaturas, maestrías y doctorados de universidades oficiales del país.

A diferencia del año anterior, el proceso de postulación se realizará principalmente a través de la plataforma digital www.ifarhuconcurso.gob.pa, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a los aspirantes.

No obstante, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que se contemplan alternativas para las regiones de difícil acceso.

“Nosotros estamos haciéndolo vía web, pero también tenemos que considerar que hay áreas apartadas en las cuales vamos a proporcionar un formulario que posteriormente deberá ser capturado. Además, contamos con un calendario para realizar otra convocatoria dirigida a las becas socioeconómicas y de discapacidad”, detalló.

Godoy indicó que la institución estima que en aproximadamente un mes y medio se podrían estar anunciando los resultados tanto del concurso general como de las becas socioeconómicas y de discapacidad, una vez concluido el proceso de evaluación.

Para participar, los aspirantes deberán ingresar a la página web, aceptar las disposiciones establecidas y completar un formulario compuesto por siete páginas. Tras el cierre de la convocatoria, el Ifarhu realizará la verificación de los datos suministrados por cada participante.

El director de la entidad hizo un llamado a los estudiantes y acudientes a mantener la calma durante el proceso de inscripción y recordó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 23 de enero.

Con información de Jocelyn Mosquera