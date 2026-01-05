Ifarhu programará tercer pago del PASE-U para finales de enero y apertura de créditos educativos

El Ifarhu reiteró que toda la información oficial sobre pagos, créditos y becas será divulgada oportunamente a través de sus plataformas institucionales.

Ciudad de Panamá/El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el tercer pago del PASE-U está siendo programado para finales del mes de enero, una vez concluya el proceso de refrendo correspondiente al cierre fiscal.

Godoy explicó que este procedimiento es necesario para poder dar inicio al desembolso y permitir que los beneficiarios cuenten con un cronograma claro para el retiro del apoyo económico.

“Prácticamente todo porque con el cierre fiscal, nosotros estamos pasando el proceso de refrendo y eso es lo que nos va a permitir poder iniciar el pago. El tercer pago del Pase-U lo estamos programando o proyectando a finales del mes de enero e iniciar ese pago. Nosotros vamos a estar haciendo los anuncios pertinentes, de tal manera que todos manejemos el cronograma, eso nos facilita también para que las personas puedan ir a retirar sus beneficios”, indicó Godoy.

En cuanto a los créditos educativos, el funcionario detalló que estos estarán habilitados a partir del lunes 5 de enero a nivel nacional, con un presupuesto superior a los $12 millones de dólares destinados para la vigencia 2026.

“Los créditos se habilitan a partir del lunes 5 de enero a nivel nacional y se tiene más de $12 millones de dólares destinados para lo que son los créditos educativos para la vigencia 2026”, precisó.

Por otro lado, el director del Ifarhu adelantó que en los próximos días se estará anunciando el Concurso General de Becas, cuya postulación se realizará vía web, por lo que exhortó a los interesados a mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución.

“Lo que estamos haciendo es afinando detalles de tal manera que podamos anunciarlo con los detalles. Se tiene programado más de $50 millones de dólares; por consiguiente, lo que estamos esperando es tener la logística, porque va a ser vía web. También tenemos que hacer una evaluación para el tema de lo que es la licenciatura, maestría y doctorado, porque se tiene que ver en función a la carrera prioritaria que demanda el país”, subrayó.

El Ifarhu reiteró que toda la información oficial sobre pagos, créditos y becas será divulgada oportunamente a través de sus plataformas institucionales.