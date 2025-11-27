Mulino destaca recuperación de más de $605 mil en préstamos morosos del Ifarhu

Bugaba, Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves en su conferencia semanal que entre junio y octubre de este año el Estado ha recaudado $605,542 provenientes de préstamos morosos gestionados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Según explicó Mulino, 359 personas ya han regularizado su situación: 253 lo hicieron mediante vías administrativas y 106 a través de procesos judiciales.

El mandatario Mulino aprovechó la ocasión para recordar que aún quedan 34 días para que los beneficiarios de créditos educativos se acojan a la moratoria vigente, una medida que calificó como una “oportunidad única” para ponerse al día con sus obligaciones financieras. Como incentivo, quienes se acojan recibirán una exoneración del 80 % de los intereses morosos acumulados.

Mulino subrayó que todos los recursos recuperados serán reinvertidos directamente en el sistema de becas y financiamiento educativo: parte se destinará a becas para estudiantes de familias con ingresos mensuales inferiores a 1,500 balboas, y otra parte a la emisión de nuevos préstamos educativos a tasas preferenciales para quienes demuestren capacidad de pago.

“No hay más auxilio económico ni plata regalada del pueblo panameño para que vayan a estudiar”, enfatizó el presidente, al reafirmar su compromiso con la responsabilidad fiscal y la equidad en el acceso a la educación. “Este es un esfuerzo colectivo: quienes pueden pagar, deben hacerlo; y quienes verdaderamente necesitan apoyo, lo recibirán”, concluyó.