Quejas por largas filas y condiciones durante entrega de pagos del Ifarhu en Chiriquí

La situación se repite cada vez que se realiza la entrega de estos beneficios, lo que consideran una experiencia incómoda.

Chiriquí/Padres de familia y estudiantes expresaron su inconformidad por las condiciones en las que deben esperar para recibir la entrega del último pago del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), al permanecer por largas horas expuestos al sol y a la lluvia.

Las quejas se registraron en el distrito de Bugaba, frente a las instalaciones de la entidad, donde se observaron extensas filas desde tempranas horas.

Según los acudientes, la situación se repite cada vez que se realiza la entrega de estos beneficios, lo que consideran una experiencia incómoda y poco digna para quienes dependen de estos recursos.

🔗También puedes leer: Compañeros y familiares dan el último adiós al sargento Moisés Castillo en Chiriquí

“Que lo cambien a tarjeta, porque esto es como una penitencia, deberían tener otros métodos”, manifestó un acudiente que esperaba recibir el pago.

Los usuarios hicieron un llamado a las autoridades del Ifarhu para que evalúen alternativas en la modalidad de entrega, como sistemas electrónicos, con el fin de agilizar el proceso y evitar la exposición prolongada a las inclemencias del tiempo.

La situación no se limitó al distrito de Bugaba. En el distrito de David también se reportaron largas filas y reclamos similares por parte de padres de familia y estudiantes que acudieron a cobrar el beneficio.

Con información de Demetrio Ábrego