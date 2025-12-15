Aumenta el retorno de migrantes en Chiriquí previo a fiestas de fin de año

El aumento se observa principalmente en los puntos de ayuda y albergue ubicados en el sector fronterizo de Paso Canoas y en el distrito de David, donde se brinda asistencia humanitaria a personas en tránsito.

David, Chiriquí/El flujo de migrantes en proceso de retorno ha registrado un incremento significativo en la provincia de Chiriquí, sobre todo en los días previos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, según informaron directivos de la Red Clamor.

De acuerdo con la organización, el aumento se observa principalmente en los puntos de ayuda y albergue ubicados en el sector fronterizo de Paso Canoas y en el distrito de David, donde se brinda asistencia humanitaria a personas en tránsito.

Rafael Lara, representante de la Red Clamor, explicó que la mayoría de los migrantes atendidos corresponden a familias que retornan desde Norteamérica, con el objetivo de reencontrarse con sus seres queridos durante las festividades de fin de año.

Actualmente, el albergue que opera la Red Clamor en Paso Canoas, del lado costarricense, atiende a cerca de un centenar de migrantes, quienes continúan su desplazamiento tras recibir atención básica y beneficiarse de las facilidades otorgadas por el Gobierno panameño para un retorno seguro.

En tanto, en el albergue de la Medalla Milagrosa, en la ciudad de David, se brinda apoyo a entre 10 y 15 migrantes irregulares, quienes permanecen de manera temporal mientras se recuperan de afecciones de salud, agotamiento por el viaje o esperan recursos económicos enviados por sus familiares para continuar su trayecto.

La Red Clamor indicó que, durante estas fechas, se refuerza el acompañamiento humanitario, con el objetivo de que los migrantes logren llegar a sus destinos y puedan pasar tanto la Navidad como el Año Nuevo junto a sus familias en sus países de origen.

Con información de Demetrio Ábrego