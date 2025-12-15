Decoraciones navideñas atraen a familias y dinamizan el turismo en Chiriquí

Uno de los espacios más concurridos es el parque central de Boquete, cuyas alegorías inspiradas en la Natividad de Jesucristo han cautivado tanto a niños como a adultos.

David, Chiriquí/La magia de la Navidad se vive intensamente en la provincia de Chiriquí, donde la decoración de los parques centrales de varios distritos se ha convertido en un punto de encuentro para cientos de familias que, a diario, acuden a disfrutar del ambiente festivo.

Uno de los espacios más concurridos es el parque central de Boquete, cuyas alegorías inspiradas en la Natividad de Jesucristo han cautivado tanto a niños como a adultos. Bajo el nombre “Boquete, un viaje por Belén”, esta escenografía busca reforzar el espíritu navideño, así como promover la fe y la enseñanza del nacimiento de Jesús.

Durante el mes de diciembre, visitantes nacionales y extranjeros que han optado por pasar las festividades en familia en esta región son quienes más disfrutan de las decoraciones, al tiempo que impulsan la actividad comercial, especialmente en restaurantes, pequeños comercios y locales dedicados a la venta de plantas y artículos artesanales.

Eduardo Rodríguez, alcalde de Boquete, destacó que esto permite reactivar la economía local, pero sobre todo beneficiar a las empresas hoteleras y al sector turístico, que ven un incremento en sus ventas. Además, anunció que este viernes se realizará el tradicional desfile navideño en el distrito.

Las autoridades locales consideran que este evento no solo fortalece el espíritu navideño, sino que también contribuye al desarrollo turístico y comercial de Boquete, con un impacto positivo que se extiende a todo Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego