Compañeros y familiares dan el último adiós al sargento Moisés Castillo en Chiriquí

Chiriquí/Este miércoles se realizó en la provincia de Chiriquí la ceremonia protocolar de despedida del sargento segundo post mortem Moisés A. Castillo, miembro del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quien murió en un accidente de tránsito el pasado sábado tras ser atropellado mientras cambiaba una llanta a la orilla de su vehículo a la orilla de la vía Interamericana, a la altura de Panamá Pacífico.

La actividad, con un fuerte carácter institucional y emotivo, fue presidida por autoridades y compañeros del Senafront, así como por familiares y amigos que acudieron para rendir homenaje al uniformado y mostrar su respeto por su trayectoria y entrega al servicio del país.

Durante la ceremonia, además de discursos, se efectuó una calle de honor al paso del féretro, en la que sus compañeros rindieron honores marciales al sargento, reconociendo su compromiso y legado.

En un momento cargado de sentimientos de tristeza, los presentes recordaron a Castillo con palabras de aliento y gratitud por su labor. “El cielo ha ganado un nuevo centinela, que desde el cielo seguirá protegiendo al país”, expresó uno de los líderes regionales.

El sargento Castillo falleció tras ser impactado por un vehículo mientras cambiaba un neumático en la madrugada del sábado 13 de diciembre.

El trágico accidente ha generado consternación dentro del cuerpo de seguridad fronteriza y entre quienes lo conocían.

El uniformado murió en cumplimiento de sus labores profesionales, ya que ese día se dirigía al Tour Firmeza que realizaba el Ministerio de Seguridad, para participar de los actos protocolares.

