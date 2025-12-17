Jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social: Este viernes es el pago de bonos y segunda quincena de diciembre

El pago de bonos es correspondiente a lo establecido en la Ley 51 de 2005, Ley 70 de 2011 y Ley 438 de 2024.

Ciudad de Panamá/Este viernes 19 de diciembre, los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025, junto con los bonos especiales de fin de año.

La Caja de Seguro Social informó que, además del pago de la quincena regular, los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales recibirán los siguientes bonos correspondientes al mes de diciembre:

Bono de $60.00 – Ley 51 de 2005

Beneficiarios

Todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales.

Que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Le puede interesar: Canal de Panamá entrega al Estado $2,965 millones en dividendos

Bono de $100.00 – Ley 70 de 2011

¿Quiénes lo reciben?

La Caja de Seguro Social recordó que los beneficiarios de este bono son los pensionados y jubilados que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre 2025, cuyo monto de su pensión sea mayor de $800.01 hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00, recibirán, además del bono de $60.00, un bono de $100.00, tal como lo estipula la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, ya que a esta población de pensionados no se les reconoció el aumento escalonado otorgado según el artículo 4 de la precitada ley.

Bono de $40.00 – Ley 438 de 2024

Lo reciben:

Todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales, vigentes en planilla en la primera quincena de junio de 2024.

No lo reciben quienes entraron en planilla después de esa fecha.

Si usted tiene alguna consulta, puede llamar a los teléfonos: 513-4201, 513-1101, 513-1123, 513-4203.

También podría leer: