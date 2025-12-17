Copa Airlines retomará vuelos a Venezuela con ruta a Maracaibo; vuelos a Caracas siguen suspendidos

Con el objetivo de brindar opciones adicionales a los pasajeros ante la importancia de los viajes en esta época del año, Copa Airlines anunció que iniciará operaciones entre Panamá y Maracaibo con una frecuencia diaria, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025.

Copa Airlines informó este miércoles 17 de diciembre que, como parte de su proceso continuo de evaluación de alternativas operativas para conectar a sus pasajeros desde y hacia Venezuela, ha realizado satisfactoriamente un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo.

Tras esta operación, la aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación.

Por consiguiente, con el objetivo de brindar opciones adicionales a los pasajeros ante la importancia de los viajes en esta época del año, Copa Airlines anunció que iniciará operaciones entre Panamá y Maracaibo con una frecuencia diaria, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025.

"El vuelo CM703 parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá a las 12:14 p.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional de La Chinita en Maracaibo, Venezuela a las 2:58 p.m. (hora local). El vuelo de regreso, CM713, saldrá de Maracaibo a la 3:58 p.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 4:46 p.m. (hora local)", informó la aerolínea.

Adicionalmente, Copa Airlines detalló que continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela.

La empresa recordó a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Caracas hasta la fecha de suspensión, que Copa Airlines brinda las siguientes opciones: