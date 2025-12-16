Copa Airlines extiende suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela hasta enero 2026

Adicionalmente, como parte de la evaluación de alternativas operativas, la empresa detalló que hoy martes 16 de diciembre, la aeronave de carga de Copa Airlines, B737-800BCF, matrícula HP1990W , está realizando un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, Venezuela, donde Copa no ha tenido vuelos regulares desde julio de 2024.

Copa Airlines informó este martes 16 de diciembre que decidió extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 15 de enero de 2026.

La aerolínea estima que en esta fecha la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos.

"Considerando la demanda para viajes en esta época del año, Copa Airlines ha incrementado su frecuencia de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela", explicó la empresa.

Adicionalmente, como parte de la evaluación de alternativas operativas, la empresa detalló que hoy martes 16 de diciembre, la aeronave de carga de Copa Airlines, B737-800BCF, matrícula HP1990W, está realizando un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, Venezuela, donde Copa no ha tenido vuelos regulares desde julio de 2024.

La aerolínea recordó a los pasajeros con vuelos programados hasta la fecha de suspensión las siguientes opciones:

• Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

• Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

• Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com

"Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea", dijo la empresa en un comunicado.