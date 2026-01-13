Museo de Arte Contemporáneo lanza Concurso Internacional de Arquitectura para su nueva sede

Durante el anuncio, la directora del MAC Panamá, María Lucía Alemán , destacó que el concurso responde a múltiples aspiraciones institucionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) anunció oficialmente la apertura del Concurso Internacional de Arquitectura para el Diseño de su Nueva Sede, un proyecto que busca marcar un antes y un después en la historia del museo y en el desarrollo cultural del país. La futura sede estará ubicada en el corregimiento de San Francisco, según se informó durante una conferencia de prensa.

La convocatoria invita a arquitectos independientes y firmas, tanto nacionales como internacionales, a proponer el diseño de un museo del siglo XXI, concebido como un espacio abierto, sostenible y en diálogo permanente con la ciudad. El objetivo es crear un edificio que no solo responda a las necesidades museográficas actuales, sino que proyecte la voz cultural de Panamá hacia la región y el futuro.

Durante el anuncio, la directora del MAC Panamá, María Lucía Alemán, destacó que el concurso responde a múltiples aspiraciones institucionales.

“Definitivamente son muchas las aspiraciones: tener un edificio pensado y creado para hacer un museo del siglo veintiuno y más allá. El tema de la sostenibilidad es muy importante, el tema de la tecnología, poder tener salas más equipadas para nuestra programación”, señaló.

Alemán calificó el proceso como “un momento histórico para el museo” y expresó el entusiasmo de la institución por conocer las propuestas que se presentarán desde Panamá y el extranjero.

La directora también subrayó la relevancia de contar con un nuevo edificio como reflejo del crecimiento del interés por el arte y la cultura en el país. “La cultura es la identidad, es el pulso, el alma de una nación. Es el lugar donde se reúne la espiritualidad, la memoria y la herencia cultural. Es importantísimo tener estos espacios para facilitarle a las personas el acceso y el contacto con eso que nos diferencia y nos hace panameños”, afirmó.

Actualmente, el Museo de Arte Contemporáneo recibe alrededor de 20,000 visitantes al año, cifra que se espera aumente de manera significativa con la construcción de la nueva sede, diseñada para ampliar y fortalecer la experiencia del público.

Fechas clave del concurso

Inicio de inscripciones: 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 Cierre de convocatoria y entrega de propuestas (Fase 1): 29 de marzo de 2026

29 de marzo de 2026 Publicación de resultados: 25 de mayo de 2026

Las bases del concurso, los requisitos de participación y todos los detalles del proceso están disponibles en la web del museo.

Con esta iniciativa, el MAC Panamá reafirma su compromiso con la arquitectura, la sostenibilidad y el fortalecimiento del acceso a la cultura en Panamá.