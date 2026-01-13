Autoridades dan inicio al inventario nacional de arroz; buscan garantizar disponibilidad del grano durante todo el 2026

La recolección de información para la elaboración del inventario inició este lunes 12 y finalizará el próximo viernes 16 de enero.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), entre otras instituciones del sector agropecuario, ya iniciaron el primer inventario físico de arroz de este 2026.

Funcionarios de estas instituciones desarrollan la tarea en campo, molinos, bodegas de productores, distribuidoras y diversos establecimientos de comercio al por menor, con el objetivo de recopilar información que permita determinar la existencia y el nivel de abastecimiento de este producto.

Según informó la Acodeco, los datos obtenidos mediante estos inventarios servirán como parámetros para la planificación y la toma de decisiones.

Uno de los objetivos es definir si es necesario recurrir a la importación del grano, en caso de que se detecte un posible desabastecimiento, así como establecer la cantidad requerida para suplir la demanda del mercado nacional, la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios tanto para productores como para consumidores.

Durante la ejecución de los inventarios, la principal variable que investigan los funcionarios es la existencia total de arroz a nivel nacional, tanto en cáscara como pilado, dentro de un período determinado, a fin de garantizar un abastecimiento adecuado del mercado local.

Tras conocer los resultados de este informe, será el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz el organismo responsable de la toma de decisiones para el abastecimiento del grano con mayor demanda en la canasta básica panameña.

El MIDA aseguró que la medida forma parte de las acciones permanentes que ejecuta la institución para fortalecer la planificación, el ordenamiento y la sostenibilidad de la producción agropecuaria nacional, garantizando el abastecimiento de alimentos y la estabilidad del mercado.

Cabe destacar que el último inventario de arroz se realizó del 26 al 30 de mayo de 2025 y se registró una disponibilidad total de 2,806,361.94 quintales en todo el territorio nacional.

Además del MIDA, Acodeco e IMA, participan el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) y asociaciones de productores de arroz.

