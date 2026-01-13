Continúa la búsqueda del señor Luis Ortega en Cerro Azul

Hoy se cumplen cinco días desde la desaparición del señor Luis Ortega en el sector de Cerro Azul.

Sigue la búsqueda del señor Luis Ortega, quien fue reportado como desaparecido el pasado 9 de enero mientras realizaba su caminata rutinaria en uno de los senderos del sector de Cerro Azul.

Según informa la oficial de emergencia de Sinaproc, Elizabeth Medina, durante la búsqueda se han desplegado recursos caninos, drones, así como también miembros de la comunidad. “Entre 50 y 100 personas diariamente”, calcula Medina.

El recorrido de búsqueda ha llegado hasta el área de Caimitillo, estableciendo rutas en los senderos, cabañas, lagos y represas. “El equipo terrestre se ha desplegado por más de 15 kilómetros a la redonda de donde fue visto por última vez el señor Ortega”, comentó.

Si bien el clima no ha favorecido la búsqueda, los equipos establecidos se mantienen en el área desde tempranas horas de la mañana, siguiendo diversas pistas dadas por algunos residentes, como la escucha de ladridos de perros en ciertos puntos. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido señales concretas.

Medina asegura que se han estado recorriendo todos los posibles caminos que el señor Ortega frecuentaba con la esperanza de encontrarlo. “Nosotros vamos a continuar en la búsqueda y queremos pedirle a la comunidad que no hagan llamadas falsas, que seamos empáticos con el dolor de las personas y que no demos esperanzas e información falsa”, pide Medina, recordando que solamente se comuniquen con las autoridades las personas que tengan información real: “un señor desorientado con un perro”.

Para brindar información de valor, se pueden comunicar con el Sistema Nacional de Protección Civil al teléfono: 520-4426

Información de Luis Mendoza