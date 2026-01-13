Funcionarios de MiAmbiente rescatan y liberan a un perezoso en Panamá Norte

Panamá Norte, Panamá/Un perezoso fue rescatado y liberado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), luego de ser encontrado en una zona de alto tránsito vehicular en Panamá Norte, situación que representaba un riesgo para su integridad.

Este hecho fue reportado por la administración del Edificio Princesa de Gales, quienes notificaron a las autoridades ambientales sobre la presencia del animal a la orilla de la vía, exponiéndolo a posibles atropellos debido al constante flujo de tránsito en el área.

El equipo técnico de la Dirección Regional de MiAmbiente Panamá Norte se movilizó hasta el lugar para realizar el manejo seguro del espécimen, siguiendo los procedimientos establecidos para la atención de fauna silvestre. El operativo fue liderado por el director regional, Pedro Garay, junto al funcionario Francisco Abrego.

Durante la inspección, se determinó que el animal se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones visibles, por lo que se procedió a su traslado y luego a su liberación en un entorno natural adecuado. La liberación del perezoso se dio en el área de Cerro Peñón, un sitio que cuenta con las condiciones ambientales necesarias, como cobertura boscosa y disponibilidad de alimento, que favorecen la supervivencia de esta especie.

El Ministerio de Ambiente reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para la protección de la fauna silvestre, e instó a la población a reportar oportunamente la presencia de animales en zonas urbanas o de riesgo, a través de la línea 311 o de las redes sociales oficiales de la institución, @miambientepma.

