Exalcalde de Colón, Dámaso García, seguirá en prisión; le niegan reemplazo de pena por trabajo comunitario

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por los magistrados Naida Cáceres (presidenta), José Correa y Carlos Barragán, este último con salvamento de voto, confirmó el auto emitido por una jueza de cumplimiento mediante el cual se negó la solicitud de sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario a un exalcalde del distrito de Colón, Dámaso García.

La solicitud fue presentada por el abogado defensor Franklin Ábrego, a favor del exalcalde Damaso García, condenado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.

Durante la audiencia, el Tribunal escuchó los argumentos de la defensa técnica y los planteamientos del Ministerio Público.

Tras el análisis correspondiente, decidió mantener la pena de 60 meses de prisión e improcedente su sustitución por trabajo comunitario, que se pretendía cumplir en el Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá.

La decisión se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 65 del Código Penal, que establece que el juez de cumplimiento tiene la facultad discrecional para otorgar o negar la sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario, aun cuando la sanción sea de hasta 60 meses (5 años), atendiendo a los requisitos legales y a la naturaleza del delito.

Asimismo, el Tribunal precisó que la imposición de las penas debe regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. En ese sentido, consideró inapropiado que una persona condenada por hechos de corrupción se beneficie con la sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario.

En la audiencia participó el fiscal superior anticorrupción, Javier Cuadra Herrera, en representación del Ministerio Público, mientras que la defensa técnica del sancionado estuvo a cargo del abogado Franklin Ábrego.

Este caso tiene su origen en una sentencia dictada por la jueza liquidadora de causas penales de la provincia de Colón, Gloria González de Vergara, quien declaró penalmente responsable al exalcalde de Colón, Damaso García, por diversas modalidades de peculado en perjuicio del Municipio de Colón, condenándolo a 60 meses de prisión.