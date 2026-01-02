Crisis de la basura persiste en San Miguelito, operativo de la Autoridad de Aseo se mantendrá hasta el 19 de enero

La Autoridad de Aseo informó que mantiene un operativo especial de limpieza en San Miguelito, el cual se extenderá hasta el 19 de enero, con jornadas de trabajo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en los nueve corregimientos del distrito.

San Miguelito/Entre montañas de basura, residentes del distrito de San Miguelito mantienen la esperanza de que, con el apoyo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), se logre poner fin a la crisis de recolección de desechos que afecta a varias comunidades.

Vecinos afectados manifestaron a TVN Noticias su preocupación por la acumulación de basura en calles y accesos a centros educativos. En algunos puntos, los desechos han llegado a bloquear completamente las vías, dificultando el tránsito de taxis, y moradores en general.

La situación genera inquietud no solo por la movilidad, sino también por el riesgo sanitario, ya que la acumulación de residuos se convierte en un foco propicio para la propagación de enfermedades, especialmente durante la temporada lluviosa. Residentes aseguran que el problema se agrava por personas ajenas al sector que llegan a depositar basura en estos puntos críticos.

Ovil Moreno, administrador de la AAUD, informó que el operativo especial de limpieza en San Miguelito se extenderá hasta el 19 de enero, con jornadas de trabajo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en los nueve corregimientos del distrito.

Según Moreno, solo en el primer día del operativo se recolectaron 252.7 toneladas de basura en medio día de trabajo, debido a que las labores iniciaron a las 12:00 del mediodía. No obstante, las autoridades reconocieron que, por la magnitud de los desechos acumulados, no fue posible atender todos los puntos críticos.

Desde la AAUD se explicó que la situación de San Miguelito está vinculada al contrato vigente del municipio con la empresa Revisalud, el cual se mantiene hasta el 18 de enero. Indicaron que la entidad ofreció apoyo desde meses atrás, pero que las condiciones planteadas para asumir el servicio, incluyendo el tema del cobro de la tasa de aseo, no fueron viables para la institución, ya que implicaría realizar el "trabajo gratis".

"Lo primero que ella me dice, yo le digo, mira, nosotros no tenemos recursos para atacar San Miguelito aparte. ¿Por qué? Porque yo, o sea, me faltan recursos para terminar de atacar Panamá completo. No tengo recursos, yo me ofrezco a recolección, traslado, disposición final de todos los desechos de San Miguelito, pero tenemos que hablar el cobro de la tasa de aseo, ¿cómo vamos a hacer?", explicó el titular de la AUUD.

Los residentes coincidieron en que, además de la recolección, es necesario implementar medidas de vigilancia y supervisión, para evitar que personas realicen una mala disposición de los desechos, lo que provoca nuevamente el colapso de las calles y agrava la crisis ambiental en el distrito. Además, otros reconocen que el problema también amerita la participación de la ciudadanía, ya que se ha visto que los puntos son limpiados, pero pocas horas después quedan de la misma forma con montañas de desechos.

