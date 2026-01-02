Ministro Navarro sobre cerro Patacón: 'No estoy satisfecho con el manejo del relleno sanitario'

Sobre la posibilidad de cerrar Cerro Patacón de inmediato, Navarro aclaró que la prioridad es el ordenamiento del sitio.

Ciudad de Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su preocupación por la situación del relleno sanitario de Cerro Patacón y dejó claro que no se contempla su cierre inmediato, sino su reorganización.

Yo no estoy satisfecho con el manejo del relleno. Debimos haber hecho hace tiempo una licitación para entregar el manejo del relleno y también la recolección de los desechos en la capital a empresas privadas”, expresó.

Navarro indicó que el proceso está en manos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y de la Secretaría de Metas, y aseguró que se trata de un problema grave. “Tenemos un problema serio con la recolección de los desechos en la capital y en San Miguelito”, dijo.

En el caso específico de San Miguelito, fue contundente: “Hay una crisis y una emergencia ambiental, sanitaria también. No se puede llamar de otra manera”.

Afirmó que, tras 18 meses de gobierno, el tema sigue siendo una asignatura pendiente, especialmente para el municipio de San Miguelito. “Lamentablemente lo que hemos visto en esta Navidad no ha sido una noticia positiva”, lamentó.

Sobre la posibilidad de cerrar Cerro Patacón de inmediato, Navarro aclaró que la prioridad es el ordenamiento del sitio.

No, hay que ordenar Patacón. Lo que hay que cerrar son todos los vertederos clandestinos que están alrededor, y lo tiene que hacer la AAUD de inmediato”, sostuvo.

Agregó que el Ministerio de Ambiente tomará acciones este año para atender esta problemática.

Auditoría integral será clave para definir futuro de la mina

aseguró que la auditoría integral en curso será determinante para la decisión que adopte el Órgano Ejecutivo respecto a la mina, ya sea mantenerla cerrada o definir su futuro.

“A mi criterio, claro que lo va a hacer”, respondió el titular de MiAmbiente al ser consultado sobre el peso que tendrá la auditoría en la decisión final. Detalló que ya se cuenta con un primer informe preliminar y que el proceso abarcará la totalidad de los puntos auditables.

Una de las cosas que sale en este informe es que se va a auditar la totalidad de los 370 auditables. O sea, este es un audito integral, es un audito real, completo y total”, afirmó.

Navarro subrayó que este proceso es fundamental porque permitirá sustentar las decisiones que deberá tomar el presidente de la República, así como informar con transparencia a la ciudadanía. “Eso va a permitir utilizar el informe para las decisiones que tendrá que tomar el Presidente de la República y la sociedad panameña. Todo se va a hacer de cara al pueblo panameño”, recalcó.

Sobre la situación actual del sitio minero, el ministro advirtió que no puede permanecer como se encuentra. “No se puede mantener abierto a lo loco como está”, señaló, recordando que existían riesgos graves asociados al nitrato de amonio, con peligro de explosión, y al concentrado de cobre, que genera gases tóxicos.

Indicó que ambos materiales ya fueron eliminados o se encuentran en su fase final de exportación. Sin embargo, persiste un problema ambiental mayor relacionado con el material extraído. “Tenemos ahora el problema del material que ya había sido minado, más de 420 millones de toneladas, si mal no recuerdo, que ya fueron sacados de la tierra. Están a la intemperie produciendo lixiviados”, explicó.

Añadió que cada vez que llueve —en una de las zonas más lluviosas del país— estos lixiviados terminan en ríos y cuerpos de agua subterráneos. “Hay que enfrentarlo. Como está, no puede quedar”, sentenció.

Cero plásticos y protección ambiental

Finalmente, el ministro anunció nuevas medidas ambientales, entre ellas la prohibición total de plásticos en los parques nacionales. “Cero plásticos en los parques nacionales”, afirmó.

Indicó que este año se trabajará en la restauración de cuencas hidrográficas, especialmente en Herrera y Los Santos, y en la consolidación del sistema de parques nacionales, que abarca el 35 % del territorio nacional, además de los parques marinos.

“Estamos cuidando el 53 % del mar territorial de Panamá para bien de los panameños”, destacó.

Navarro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore activamente con la protección ambiental. “Denuncien cualquier problema ambiental. Denuncien a quienes le meten candela a nuestros bosques y a los cazadores furtivos que están acabando con nuestra fauna”, exhortó.

Las denuncias pueden realizarse a través de las redes sociales del Ministerio de Ambiente, al 311, o mediante mensajes directos de forma anónima. “Por favor ayúdennos, requerimos ayuda de los ciudadanos”, concluyó.