Entra en vigencia aumento a la tarifa eléctrica por los próximos seis meses ¿Quiénes no se verán afectados?

La directora subrayó que los clientes residenciales, pequeñas familias y pequeños comercios se encuentran dentro del grupo que no experimentará variaciones en su facturación eléctrica durante este periodo.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que desde este 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2026 entró en vigencia un aumento tarifario en el servicio eléctrico, correspondiente al primer semestre del año.

Según explicó la directora de la entidad, Zelmar Rodríguez, del total de 1.1 millones de clientes a nivel nacional, alrededor de un millón no se verá afectado por el ajuste, ya que se mantiene sin variaciones la tarifa para los usuarios que consuman hasta 300 kilovatios hora (kWh) al mes.

El impacto del ajuste recaerá sobre los clientes que superen ese nivel de consumo. En el caso de ENSA, el aumento será de 2.9 %, mientras que para Edemet se aplicará un incremento de 3 %.

Detalló que, en términos generales, la mayoría de los usuarios mantendrá la misma tarifa del semestre anterior. En el área de concesión de Edemet, aproximadamente 590 mil clientes no registrarán cambios, mientras que en ENSA la cifra alcanza unos 548 mil clientes sin afectación directa.

Ante posibles inquietudes de la población, la funcionaria aseguró que no debe existir incertidumbre y exhortó a los usuarios a reforzar el uso eficiente de la energía eléctrica en sus hogares. Indicó que la ASEP, a través de sus unidades móviles y oficinas a nivel nacional, ofrece orientación sobre el uso adecuado de los artefactos eléctricos, con el fin de evitar un mayor consumo mensual que pueda generar incrementos en la factura.

