Extienden hasta junio de 2026 el beneficio del Fondo Tarifario de Occidente para clientes de Edechi

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución de Gabinete N.° 129, mediante la cual se extiende hasta el 30 de junio de 2026 el beneficio del Fondo Tarifario de Occidente (FTO) para los clientes finales de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi).

La decisión se fundamenta en el marco regulatorio del servicio público de electricidad, establecido en la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, así como en el Régimen Tarifario de Distribución y Comercialización de Electricidad aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que contempla actualizaciones tarifarias semestrales.

El Fideicomiso del Fondo Tarifario de Occidente fue creado con el objetivo de estabilizar los precios de la energía eléctrica para los clientes de Edechi, mediante aportes del Estado que compensan la diferencia entre la tarifa real y la que pagan los consumidores finales.

Esta medida ha beneficiado, principalmente, a los usuarios de áreas como Almirante, Changuinola, Guabito, Las Tablas y zonas circunvecinas de la provincia de Bocas del Toro, mientras se ejecutan adecuaciones para mejorar la calidad del suministro eléctrico.

De acuerdo con lo aprobado, se modifica el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución de Gabinete N.° 60 de 23 de junio de 2015, permitiendo que las tarifas vigentes aplicadas a los clientes finales de Edechi continúen recibiendo aportes del Fondo Tarifario de Occidente hasta el 30 de junio de 2026. El resto de las disposiciones contenidas en dicha resolución y sus modificaciones se mantienen sin cambios.

El documento señala que esta extensión busca evitar incrementos en la factura eléctrica de los clientes beneficiados, manteniendo las condiciones similares a las aplicadas desde el primer semestre de 2015. Además, se tomó en cuenta la proximidad del vencimiento de la medida y la necesidad de garantizar estabilidad tarifaria a los usuarios.

La iniciativa contó con opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA), emitida en sesión del 18 de diciembre de 2025, lo que permitió que el tema fuera considerado y aprobado por el Consejo de Gabinete.