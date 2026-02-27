Tres muertos en menos de 12 horas por accidentes de tránsito en Panamá Oeste

Con estos casos, la cifra asciende a tres víctimas fatales en menos de medio día en la provincia, lo que mantiene en alerta a las autoridades de tránsito.

Tres personas perdieron la vida en menos de 12 horas en distintos accidentes de tránsito registrados en la provincia de Panamá Oeste, dos de ellos involucrando motocicletas.

El primer hecho ocurrió cerca de las 12:30 a.m. de este viernes 27 de febrero, en la autopista Arraiján–La Chorrera, a la altura de TCT, próximo a la entrada de Hato Montaña, cuando dos motocicletas que se dirigían hacia el interior del país colisionaron.

En este siniestro falleció el conductor de una de las motocicletas y una mujer que viajaba como pasajera en la otra.

El teniente José Sánchez explicó que “la Policía Nacional, en conjunto con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, en las últimas 24 horas ha registrado un total de 106 accidentes de tránsito, en los cuales destacan las colisiones y los choques hasta la hora. Mantenemos un total de 1,900 boletas, en las cuales está exceso de velocidades, desatender señales, placa no visible, sin cinturón de seguridad”.

El segundo accidente se reportó cerca de las 10:00 a.m., a la altura del puente Centenario, en dirección hacia la ciudad de Panamá. En este caso, el conductor de una motocicleta murió tras colisionar por alcance contra una camioneta.

“A las 10 a.m. se dio otro siniestro vial en donde se mantiene otra víctima fatal, que es un motorizado con otro accidente que es por alcance”, señaló.

Con estos casos, la cifra asciende a tres víctimas fatales en menos de medio día en la provincia, lo que mantiene en alerta a las autoridades de tránsito.

Recomendaciones y operativo por inicio de clases

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, atender las señales de tránsito y mantener las medidas de seguridad para evitar más tragedias en las vías.

Ante el inicio del año escolar este lunes 2 de marzo, se informó que se implementará la inversión de carriles desde La Chorrera hacia Panamá, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 a.m., como parte de las estrategias para agilizar el flujo vehicular hacia la capital.

