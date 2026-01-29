Panamá Oeste registra 355 casos de influenza en lo que va del año

Panamá Oeste mantiene una tendencia al alza en los casos de influenza, con un acumulado de 355 contagios reportados hasta la fecha.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este jueves el fallecimiento de seis personas a causa de la influenza en la provincia de Panamá Oeste, en lo que va del año. De acuerdo con la entidad, todas las defunciones corresponden a personas mayores de 60 años.

La Dra. Lorena Merlo, coordinadora de Epidemiología, informó que algunos de los pacientes fallecidos no contaban con la vacuna contra la influenza correspondiente al año 2025.

“Las defunciones por influenza fueron en personas mayores de 60 años; algunos no tenían las vacunas del 2025. Actualmente mantenemos hospitalizadas en el Hospital Nicolás Solano a dos personas del distrito de La Chorrera”, indicó la funcionaria.

Según el Minsa, las muertes se registraron entre la segunda y tercera semana de enero. Además, la provincia de Panamá Oeste mantiene una tendencia al alza en los casos de influenza, con un acumulado de 355 contagios reportados hasta la fecha.

Los distritos más afectados son La Chorrera, Arraiján y Capira, donde las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia epidemiológica y reiterado el llamado a la población, especialmente a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, a completar su esquema de vacunación y acudir oportunamente a los centros de salud ante la presencia de síntomas respiratorios.

