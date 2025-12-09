Incidencia de dengue alcanza 326 casos por cada 100 mil habitantes

El informe detalla que 1,453 personas han requerido hospitalización durante el año debido a complicaciones asociadas al dengue.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N°47 (del 16 al 22 de noviembre) se han registrado 14,905 casos acumulados de dengue a nivel nacional, cifra que mantiene la alerta por el comportamiento del mosquito Aedes aegypti en el país.

Del total de casos, 13,220 corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,584 presentan signos de alarma y 101 han sido clasificados como dengue grave.

La Región Metropolitana encabeza los reportes con 4,588 casos, seguida por San Miguelito (2,585), Panamá Oeste (1,584), Panamá Norte (1,419) y Chiriquí (869). También presentan un alto número de contagios Bocas del Toro (820), Veraguas (546), Los Santos (515) y Colón (439). Las regiones con menor incidencia son la comarca Ngäbe-Buglé (71) y Kuna Yala (15).

Hospitalizaciones y defunciones

El informe detalla que 1,453 personas han requerido hospitalización durante el año debido a complicaciones asociadas al dengue.

Además, el Minsa confirmó 25 defunciones en 2025, registradas en Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), Metropolitana (3), Darién (2), Panamá Este (2), Coclé (2), San Miguelito (2) y un fallecimiento en Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Colón y la comarca Ngäbe-Buglé.

Incidencia y grupos más afectados

La tasa de incidencia nacional para la semana epidemiológica 47 es de 326 casos por cada 100 mil habitantes, según el reporte oficial.

Los corregimientos con mayor número de contagios son Tocumen (1,026), 24 de Diciembre (899), Belisario Frías (608), Belisario Porras (549) y Ernesto Córdoba Campos (377).

La mayoría de los casos se concentran en personas entre 10 y 49 años.

Llamado urgente a la población

El Minsa reiteró que las acciones comunitarias son fundamentales para frenar el avance del dengue y pidió a la ciudadanía eliminar todos los recipientes que acumulen agua —como latas, botellas y neumáticos— y mantener los alrededores de las viviendas limpios y libres de criaderos.

La institución aseguró que los equipos de control de vectores continúan intensificando operativos en todo el país, pero recordó que sin la participación activa de la población no es posible reducir de manera sostenida los casos.

Entre los síntomas más comunes del dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. El Minsa insistió en que no se debe automedicar y recomendó acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante cualquier signo de alarma.