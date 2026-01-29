Autoridades de Salud en alerta por aumento de enfermedades respiratorias en Bocas del Toro

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención.

Bocas del Toro/Las autoridades de salud de la provincia de Bocas del Toro se mantienen en estado de alerta ante el incremento de casos de enfermedades respiratorias registrados durante el mes de enero, situación que mantiene bajo vigilancia permanente al sistema de salud en la región.

De acuerdo con el informe oficial, hasta la fecha se contabilizan 186 casos de enfermedades respiratorias, así como seis defunciones, de las cuales tres están asociadas a la influenza y tres a neumonía.

El epidemiólogo regional, Abdiel Rodríguez, informó que una de las muertes por neumonía ha sido relacionada con el virus sincitial respiratorio, afectando principalmente a poblaciones vulnerables como menores de cinco años y adultos mayores de 60 años.

“Definitivamente tenemos tres muertes por influenza y tres muertes por neumonía, una de las cuales ha sido asociada con el virus sincitial respiratorio”, señaló Rodríguez.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en lugares públicos y acudir de inmediato al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas respiratorios.

El Ministerio de Salud indicó que continuará el monitoreo epidemiológico en la provincia para contener la propagación de estas enfermedades y proteger a los grupos de mayor riesgo.

Con información de Nixon Miranda