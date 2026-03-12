Mundial 2026 | Donald Trump sugiere que Irán no debería asistir por "su propia seguridad"

El presidente de EE.UU. lanza la advertencia en Truth Social, a pesar de que la FIFA ya había garantizado la participación de todas las selecciones clasificadas en medio del conflicto en Oriente Medio.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán no debería participar en el próximo Mundial de fútbol en Norteamérica, apenas días después de haberle dicho al jefe de la FIFA que serían bienvenidos a pesar de la guerra en Oriente Medio.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

A continuación, presentamos la cronología de los hechos que llevaron a esta histórica ruptura deportiva:

El detonante: Conflicto y pérdida de liderazgo

La crisis se originó el pasado 28 de febrero, cuando una serie de ataques militares atribuidos a Estados Unidos e Israel resultaron en la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Este suceso desató una guerra en Oriente Medio y puso en jaque la estabilidad de la región. Apenas horas después de las agresiones, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, fue el primero en poner sobre la mesa la hipótesis de un boicot a la competición, cuestionando la moralidad de enviar a su equipo a suelo estadounidense bajo esas condiciones.

Marzo: Tensión diplomática y crisis interna

A inicios de marzo, el panorama se complicó en dos frentes:

3 de marzo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , restó importancia a la presencia del "Team Melli" (apodo de la selección iraní) en el Mundial, declarando a medios internacionales que le era indiferente si asistían o no, al considerar a Irán un país "duramente derrotado".

El presidente de Estados Unidos, , restó importancia a la presencia del (apodo de la selección iraní) en el Mundial, declarando a medios internacionales que le era indiferente si asistían o no, al considerar a Irán un país "duramente derrotado". Crisis en la selección femenina: Durante la Copa de Asia celebrada en Australia, cinco jugadoras de la selección nacional femenina, incluyendo a la capitana Zahra Ghanbari, abandonaron la concentración para solicitar asilo político. El incidente ocurrió después de recibir fuertes críticas y reproches de la televisión estatal iraní por no cantar el himno nacional antes de un encuentro.

10 y 11 de marzo: El anuncio oficial y la respuesta de la FIFA

El martes 10 de marzo, en un intento por salvar la participación del país persa, el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo una conversación con Donald Trump. El mandatario estadounidense le garantizó que la selección de Irán sería bienvenida y recibida sin trabas para disputar el torneo en sedes como Los Ángeles y Seattle.

Sin embargo, el miércoles 11 de marzo, el gobierno de Irán cerró toda posibilidad de mediación. El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, anunció oficialmente el retiro de la selección del Mundial 2026. Donyamali calificó al gobierno de EE. UU. como "corrupto" por el asesinato de su líder y sentenció que "no hay condiciones" adecuadas ni de seguridad para que sus jugadores compitan en suelo norteamericano.

Hasta el momento, aunque la FIFA no ha confirmado formalmente la baja en sus registros oficiales, el retiro parece irreversible, marcando un precedente que no se veía desde la retirada de Francia e India en el Mundial de 1950.